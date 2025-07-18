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Путин до конца дня проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин ближе к вечеру проведет международный телефонный разговор
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин ближе к вечеру проведет международный телефонный разговор. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что 18 июля российский лидер продолжает работать в Кремле. По словам Пескова, у Путина будет достаточно спокойный день.

«Идут встречи обычные, рутинные, кремлевские. Ближе к вечеру запланирован международный телефонный разговор. Мы вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь.

Также, по его словам, президент намерен провести встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и заслушать доклад о ситуации в регионе. Песков подчеркнул, что только эта встреча будет публичным мероприятием.

16 июля Путин посетил «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и запустил производство в новом цеху, который ориентирован на выпуск машиностроительной продукции для импортозамещения в горно-металлургической отрасли. Вместе с главой государства в торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Ранее российский лидер открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале.

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