В Кремле высказались о перспективах работы WhatsApp в России

Песков оценил возможное внесение WhatsApp в список ПО из недружественных стран

Мессенджер WhatsApp имеет огромную популярность в России, однако его деятельность должна быть в рамках российского законодательства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он ответил на вопрос о дальнейших перспективах использования мессенджера в России. Песков отметил, что даже среди сотрудников администрации президента популярен WhatsApp.

«В Российской Федерации по популярности это сервис номер №1. Конечно, есть определенные обязанности. С законами РФ и все законы должны выполняться», — сказал Песков.

До этого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщал, что мессенджер WhatsApp может попасть в список ПО из недружественных стран. Он отметил, что претендентом на пользовательскую долю WhatsApp в России станет национальный мессенджер MAX.

В конце июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

Ранее в мессенджере MAX началось тестирование каналов.