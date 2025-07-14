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В мессенджере MAX началось тестирование каналов

Мессенджер MAX объявил о старте тестирования каналов
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Российская цифровая платформа MAX сообщила о запуске тестирования каналов. В нем примут участие СМИ, блогеры и известные личности, уточнили в пресс-службе мессенджера.

В частности, к тестированию подключатся Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Влад Бумага, интенет-издание «Антиглянец», а также такие СМИ, как «Коммерсантъ», РБК, ТАСС, спортивный сайт Спортс'' и канал Минцифры России, добавили в компании.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, к тестированию подключились свыше 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Найти их можно через поиск в мессенджере.

Пользователям MAX предоставлена возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, фиксировать каналы в списке чатов, а также объединять их в папки. Также платформа анонсировала запуск счетчика просмотров, возможности оставлять комментарии к постам и настройки отдельного чата канала и визуального оформления.

Функция создания каналов откроется в MAX после завершения тестирования, уточнила пресс-служба мессенджера.

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