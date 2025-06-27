В Госдуме допустили строгие санкции против Telegram

Боярский: с запуском нацмессенджера MAX к Telegram могут применить санкции

После запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает РИА Новости.

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал он.

5 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России не заблокируют Telegram, пока он соблюдает законодательство РФ.

Поводом для опасений о возможной блокировке приложения в России стал запуск национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов, аналогичных существующим в Telegram, с «гарантией» их достоверности и интеграцией с государственными сервисами. Разработчики мессенджера намерены сделать его преимуществом более высокое качество видеосвязи, чем у WhatsApp.

Ранее в Кремле Telegram назвали главным источником информации.