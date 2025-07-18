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В Госдуме объяснили, зачем ЕС ввел новые антироссийские санкции

Депутат Шолохов: для принятия 18-го пакета ЕС пришлось нагнуть некоторых членов
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Matt Dunham/AP

18-й пакет санкций Евросоюза никоим образом не сможет повлиять на экономику России, учитывая, что большинство инструментов давления ЕС уже использовал. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Александр Шолохов.

«Очевидно, что все инструменты давления европейское сообщество уже испытало и единственное, что они сейчас могут делать, — это еще больше повышать проценты пошлин. Критического действия на экономику России это оказать уже не может. Помимо всего прочего именно благодаря санкциям экономика нашей страны перестроилась совершенно, и это влияние из-за рубежа стало минимальным», — сказал депутат.

По мнению Шолохова, этот санкционный пакет создаст некоторые трудности для России, но они не будут критическими.

«Это была очередная попытка продемонстрировать свою значимость. Кроме того, мне кажется, что этот пакет имеет больше политическое значение, нежели экономическое, ведь для того, чтобы он был принят, Европейскому союзу пришлось «нагнуть» некоторых членов, которые занимали более трезвую позицию», — заключил депутат.

Новый пакет санкций Европейского союза против РФ включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также вводится запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Это коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее СМИ сообщили, что новый пакет санкций ЕС предусматривает отключение банков России от SWIFT.

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