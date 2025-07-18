Молдавия неправомерно блокирует дипломатическую почту посольства России, тем самым затрудняя предоставление консульских услуг и выдачу документов. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

По его словам, РФ хотела урегулировать этот вопрос по дипломатическим каналам.

«Но, к сожалению, сейчас к нам обращается очень много молдавских и российских граждан из-за того, что начались задержки с выдачей документов. <…> Погранслужба не пропускает диппочту, что, естественно, ведет к сбоям и задержкам в их выдаче», — уточнил он.

Озеров отметил, что посольство несет репутационные и материальные издержки, потому что люди платят деньги за документы, за их оформление. Кроме того, посол посоветовал направлять жалобы властям Молдавии, которые организовали «откровенное насилие» над Венской конвенцией.

До этого Озеров заявил, что РФ не делала недружественных шагов по отношению к Молдавии и лишь отвечала зеркальными мерами на высылку своих дипломатов из республики. По словам дипломата, зеркальные меры — это «нормальная вещь». В то же время он отметил, что Москва не была инициатором ухудшения отношений с Кишиневом и в целом не хотела такого развития событий.

Ранее в СВР предостерегли Молдавию от реализации сценария НАТО по столкновению с РФ.