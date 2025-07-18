Российский посол высказался об ухудшении отношений РФ и Молдавии

РФ не делала недружественных шагов по отношению к Молдавии и лишь отвечала зеркальными мерами на высылку своих дипломатов из республики. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол Москвы в Кишиневе Олег Озеров.

Во время беседы он высказался об ухудшении дипломатических отношений между двумя странами.

«Это точно не выбор РФ, которая за все эти годы не сделала ни одного недружественного шага в отношении Молдавии. Да, были действия зеркального характера в ответ на те рестриктивные меры, прежде всего в отношении российского посольства, но в остальном мы ничего в отношении Молдавии не предпринимали», — отметил Озеров.

По словам посла, зеркальные меры — это «нормальная вещь». В то же время он подчеркнул, что Москва не была инициатором ухудшения отношений с Кишиневом и в целом не хотела такого развития событий.

10 июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти страны настроены на сохранение и развитие многовековых связей с Молдавией. Как он сказал, российское руководство готово продолжать диалог со всеми конструктивно настроенными политическими силами в республике.

Ранее молдавская оппозиция предложила создать Союзное государство с РФ.