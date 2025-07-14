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В СВР предостерегли Молдавию от реализации сценария НАТО по столкновению с РФ

СВР: реализация сценария НАТО по России станет для Молдавии началом конца
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Реализация сценария НАТО по столкновению с России станет для Молдавии началом конца. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) РФ, опубликованном на сайте ведомства.

По информации пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Там указали, что в Брюсселе решили ускорить превращение страны в передовой форпост НАТО на восточном фланге, и это связано с продвижением российских войск на Украине.

По данным СВР, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение хотят отдать республику натовцам, чтобы они «стерли» ее о Россию.

До этого Telegram-канал «Молдовsky» сообщил, что молдавские военные, которых направили на Украину по договоренности Майи Санду с украинским президентом Владимиром Зеленским, были ликвидированы в конце июня при ударе ВС РФ по полигону ВСУ в Херсонской области.

По данным источника в оборонном ведомстве Молдавии, контрактники из Молдавии проходили подготовку на полигоне, который атаковали российские военные. Их отправили на обучение и перенимание военного опыта.

Ранее в Кишиневе заявили, что Молдавию превращают в анклав против РФ.

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