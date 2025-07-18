В Чехии запретили «пропаганду коммунизма»

В Чехии приняли закон, запрещающий «пропаганду коммунизма». Как пишет РБК, его подписал президент страны Петр Павел.

Отмечается, что за создание коммунистических движений и их поддержку теперь можно получить до 5 лет тюрьмы. Запрет уже раскритиковала Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая заявила, что власти пытаются вывести организацию за рамки закона и запугать оппозицию.

Чешские власти не первый год борются с советским наследием. В 2020-м в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Во время сноса группа активистов из числа местных жителей пыталась помешать этому, но периметр был оцеплен полицией. Посольство России в Праге выразило протест МИД Чехии и пообещало реакцию Москвы. В сенате Чехии память о советских деятелях сравнили с пандемией коронавируса COVID-19.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет присоединяться к закупке вооружений США для Украины.