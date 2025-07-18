На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии запретили «пропаганду коммунизма»

Президент Чехии Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунизма
true
true
true
close
Global Look Press

В Чехии приняли закон, запрещающий «пропаганду коммунизма». Как пишет РБК, его подписал президент страны Петр Павел.

Отмечается, что за создание коммунистических движений и их поддержку теперь можно получить до 5 лет тюрьмы. Запрет уже раскритиковала Коммунистическая партия Чехии и Моравии, которая заявила, что власти пытаются вывести организацию за рамки закона и запугать оппозицию.

Чешские власти не первый год борются с советским наследием. В 2020-м в Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Во время сноса группа активистов из числа местных жителей пыталась помешать этому, но периметр был оцеплен полицией. Посольство России в Праге выразило протест МИД Чехии и пообещало реакцию Москвы. В сенате Чехии память о советских деятелях сравнили с пандемией коронавируса COVID-19.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет присоединяться к закупке вооружений США для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами