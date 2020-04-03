«Мне стыдно»: в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

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Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать, но периметр был оцеплен полицией. На этой площади будет установлен новый мемориал «Освободителям Праги», конкурс на создание памятника будет в скором времени объявлен мэрией.

Посольство России в Чехии призналось, что произошедший перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века вызывает глубокое возмущение.

«Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя Праги, Освенцима и Терезина», — говорится в комментарии диппредставительства в Facebook.

По их словам, простые жители чешской столицы обращаются во всем городские инстанции с жалобами на такой «муниципальный вандализм» со стороны Ратуши.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — указало посольство.

В статьях 18 и 21 этого договора сказано, что Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

«В связи с произошедшим выразили решительный протест Министерству иностранных дел Чешской Республики. Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника маршалу И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны», — пообещали в российском диппредставительстве.

Президент Чехии Милош Земан через своего пресс-секретаря Иржи Овчачека также передал, что является противником такой политики пражского муниципалитета, передает РИА «Новости».

«Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена. Злоупотребление кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, для ликвидации памятника, достойно презрения. Президент республики Милош Земан глубоко уважает освободителей нашей страны, которые здесь воевали и погибали», — указал Овчачек.

Заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов (ČSNS) Пршемысл Вотава сравнил действия Ратуши с тактикой грабителей и указал на неслучайность сноса памятника за месяц до празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Уважаемый маршал И. С. Конев, мне стыдно.

Я только что вернулся из Дейвице, и с горем в сердце я хотел бы объявить, что, несмотря на массовые протесты граждан, мэрия Праги сумела провести в жизнь свое решение. В утренние часы освободитель Чехословакии маршал Иван Степанович Конев был снесен и осквернен», — написал он на страницах ресурса Parlamentni Listy.

Вместе с тем, депутат сената Чехии от Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Даниэль Герман сравнил память о советских деятелях с пандемией коронавируса COVID-19.

«Земля должна быть защищена не только от заражения вирусами, но и от уцелевших бацилл коммунизма и других вредных веществ, которые любят выживать в различных темных и затхлых уголках», — указал политик в своем аккаунте в Twitter.

Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, в ответ на произошедшее в Чехии, разместил на своем сайте онлайн-выставку, посвященную памяти маршала Конева, передает ТАСС.

«В ответ на снос монумента маршалу Коневу в Праге Музей Победы 3 апреля разместил на сайте онлайн-выставку памяти солдатского маршала. Уникальные материалы из фондов музея представят Ивана Степановича Конева не только как великого полководца и освободителя чешской столицы, но и любящего и заботливого семьянина», — указали в музее.

В сентябре прошлого года городское начальство постановило перенести статую в музей. Дискуссия в чешских политических кругах выдалась настолько острой, что высказаться пришлось даже Земану. Известный своим положительным отношением к роли РККА во Второй мировой войне, глава государства выступил против демонтажа памятника Коневу.

Он заметил, что «несколько дней позитивного поведения не искупят многолетнего предательства генерала Власова и совершенных его солдатами преступлений». Тем не менее, голос Земана в этом деле не был решающим. Гораздо важнее оказалась позиция Коларжа, который убежден, что не Конев освободил Прагу от нацистов, а Андрей Власов, который сотрудничал с руководством Третьего рейха, возглавив Русскую освободительную армию (РОА), а в 1946 был казнен в Москве за измену родине.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.