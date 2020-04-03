«Мне стыдно»: в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу

Мэрия Праги демонтировала памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Во время сноса группа активистов из числа местных жителей пыталась помешать этому, но периметр был оцеплен полицией. Посольство России в Праге выразили протест МИД Чехии и пообещали реакцию Москвы. В сенате Чехии память о советских деятелях сравнили с пандемией коронавируса COVID-19.

Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать, но периметр был оцеплен полицией. На этой площади будет установлен новый мемориал «Освободителям Праги», конкурс на создание памятника будет в скором времени объявлен мэрией.

Посольство России в Чехии призналось, что произошедший перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века вызывает глубокое возмущение.

«Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя Праги, Освенцима и Терезина», — говорится в комментарии диппредставительства в Facebook.

По их словам, простые жители чешской столицы обращаются во всем городские инстанции с жалобами на такой «муниципальный вандализм» со стороны Ратуши.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», — указало посольство.

В статьях 18 и 21 этого договора сказано, что Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

«В связи с произошедшим выразили решительный протест Министерству иностранных дел Чешской Республики. Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника маршалу И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны», — пообещали в российском диппредставительстве.

Президент Чехии Милош Земан через своего пресс-секретаря Иржи Овчачека также передал, что является противником такой политики пражского муниципалитета, передает РИА «Новости».

«Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена. Злоупотребление кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, для ликвидации памятника, достойно презрения. Президент республики Милош Земан глубоко уважает освободителей нашей страны, которые здесь воевали и погибали», — указал Овчачек.

Заместитель председателя Чешской партии национальных социалистов (ČSNS) Пршемысл Вотава сравнил действия Ратуши с тактикой грабителей и указал на неслучайность сноса памятника за месяц до празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Уважаемый маршал И. С. Конев, мне стыдно.

Я только что вернулся из Дейвице, и с горем в сердце я хотел бы объявить, что, несмотря на массовые протесты граждан, мэрия Праги сумела провести в жизнь свое решение. В утренние часы освободитель Чехословакии маршал Иван Степанович Конев был снесен и осквернен», — написал он на страницах ресурса Parlamentni Listy.

Вместе с тем, депутат сената Чехии от Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии Даниэль Герман сравнил память о советских деятелях с пандемией коронавируса COVID-19.

«Земля должна быть защищена не только от заражения вирусами, но и от уцелевших бацилл коммунизма и других вредных веществ, которые любят выживать в различных темных и затхлых уголках», — указал политик в своем аккаунте в Twitter.

Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, в ответ на произошедшее в Чехии, разместил на своем сайте онлайн-выставку, посвященную памяти маршала Конева, передает ТАСС.

«В ответ на снос монумента маршалу Коневу в Праге Музей Победы 3 апреля разместил на сайте онлайн-выставку памяти солдатского маршала. Уникальные материалы из фондов музея представят Ивана Степановича Конева не только как великого полководца и освободителя чешской столицы, но и любящего и заботливого семьянина», — указали в музее.

В сентябре прошлого года городское начальство постановило перенести статую в музей. Дискуссия в чешских политических кругах выдалась настолько острой, что высказаться пришлось даже Земану. Известный своим положительным отношением к роли РККА во Второй мировой войне, глава государства выступил против демонтажа памятника Коневу.

Он заметил, что «несколько дней позитивного поведения не искупят многолетнего предательства генерала Власова и совершенных его солдатами преступлений». Тем не менее, голос Земана в этом деле не был решающим. Гораздо важнее оказалась позиция Коларжа, который убежден, что не Конев освободил Прагу от нацистов, а Андрей Власов, который сотрудничал с руководством Третьего рейха, возглавив Русскую освободительную армию (РОА), а в 1946 был казнен в Москве за измену родине.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.