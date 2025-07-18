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На Украине рассказали, почему США были против назначения Умерова послом

Железняк: США не одобрили Умерова на пост посла из-за его лояльности Ермаку
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

США не одобрили кандидатуру бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова в качестве посла в США из-за его лояльности главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Американская сторона <...> не согласовала конкретно это назначение. Это сигнал и этот сигнал так или иначе связан в том числе с достаточно близкой лояльностью Рустема Умерова главе офиса», — сказал он.

Накануне Железняк заявил, что Умеров не станет послом страны в США, поскольку Вашингтон не согласовал его на эту должность. По информации депутата, Умеров получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины) либо же станет советником главы государства Владимира Зеленского.

При этом, как отмечал бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

Ранее Зеленский назначил Умерова секретарем Совета нацбезопасности Украины.

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