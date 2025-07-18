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ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян к Путину

ВЦИОМ: 77,6% опрошенных россиян доверяют Путину как президенту
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в период с 7 по 13 июля 2025 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

В ходе опроса 77,6% респондентов заявили, что доверяют главе государства. Недоверие российскому лидеру выразили 17,8% опрошенных граждан.

При этом положительно деятельность Путина на посту президента оценили 74,7% участников исследования. Еще 15,9% россиян признались, что не одобряют действия главы государства.

Кроме того, респондентов попросили оценить работу правительства РФ. Около половины — 48,8% опрошенных — одобрили деятельность кабинета министров. Противоположный ответ на соответствующий вопрос дали 20,5% участников исследования. О том, что они доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину, заявили 59% россиян. О недоверии председателю правительства сообщил 21% граждан.

Также россиян спросили, за кандидатов от какой партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего поддержки — 33,3% — получила «Единая Россия». За членов ЛДПР проголосовали бы 11,1% респондентов, за представителей КПРФ — 10,2%, за кандидатов от «Новых людей» — 6,2%, а за претендентов от «Справедливой России — За правду» — 3,9%. Еще 10,4% опрошенных назвали непарламентские партии.

Ранее Путин возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали.

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