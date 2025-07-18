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Фон дер Ляйен считает, что ЕС нанес удар «в самое сердце военной машины России»

Фон дер Ляйен: ЕС санкциями нанесла удар в самое сердце военной машины России
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Очередной, 18-й, пакет санкций против России показывает, что Европа нанесла удар «в самое сердце военной машины России». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

18 июля европейские дипломаты договорились о новом пакете санкций в отношении России.

В пакет вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Тем не менее спустя почти две недели Фицо заявил, что Словакия 18 июля не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских санкций против России. Он отметил, что продолжать блокировать новые санкции против России было бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

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Санкции против России
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