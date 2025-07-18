Американцы оценили идею Маска создать свою партию

Лишь 27% американцев одобрили идею американского предпринимателя Илона Маска о создании собственной партии. Об этом сообщает Rasmussen Reports по итогам собственного исследования.

Еще четверть опрошенных избирателей заявили, что не определились с отношением к новой политической силе, а 48% граждан назвали идею о создании Маском третьей политической партии в США плохой.

В опросе Rasmussen Reports приняли участие 1196 человек в период с 13 по 15 июля.

5 июля миллиардер Илон Маск объявил о создании политической партии — «Партии Америки».

Маск заявил, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом.