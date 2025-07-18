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В США хотят отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России

TNI: США откажутся от B-1B из-за ориентации на конфликты с Россией и Китаем
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U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon/ABACAPRESS.COM/Reuters

Военно-воздушные силы США, скорее всего, откажутся от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона – России и Китая. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

«Поскольку ВВС США переключают внимание на борьбу в спорном воздушном пространстве, средние характеристики малозаметности B-1B Lancer делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками», — говорится в сообщении издания.

Несмотря на то, что B-1B остается «относительно эффективным бомбардировщиком», пишет TNI, его дни сочтены. Основными факторами, обусловившими снятие его с вооружения, являются возраст, стоимость, а также «стратегический поворот ВВС США к будущим угрозам».

На фоне набирающих силу конкурентов с современными системами обороны он устарел, пишет журнал.

На фоне роста вооружений Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон», пишет издание The National Interest. Что это за ракета и действительно ли Россию никто не может догнать в сфере гиперзвукового оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты.

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