«Катастрофа для НАТО». Почему в США испугались российской ракеты «Циркон»

Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон», пишет издание The National Interest. Что это за ракета и действительно ли Россию никто не может догнать в сфере гиперзвукового оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» представляет угрозу для ВМС США, заявил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest. По оценке американского издания, ракета является «катастрофой» для НАТО.

Что это за ракета?

3M22 (часть одноименного ракетного комплекса 3К22) — гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная АО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Изделие принято на вооружение 4 января 2023 года. Комплексом 3К22 на данный момент оснащены фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень».

close Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Тактико-технические характеристики ракеты «Циркон» выглядят примерно так: скорость — до 9 М (около 3 000 м/с), дальность стрельбы — от 400 до 1500 км, высота полета — до 40 км при стрельбе по квазибаллистической траектории, вес боевой части (конвенциональной или осколочно-фугасной) — от 300 до 400 кг, система наведения — инерциальная, радиолокационная и спутниковая.

По мнению The National Interest, Соединенные Штаты практически проиграли в великой гонке за создание гиперзвукового оружия. В этой области США уступают Китаю и России — причем последняя, по оценке издания, на многие годы опережает и Вашингтон, и Пекин. Одной из российских систем, меняющих облик современной войны, NI называет 3М22 «Циркон».

А есть ли конкуренты?

Один из конкурентов «Циркона» — гиперзвуковая крылатая ракета США AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon). Предполагалось, что изделие сможет превысить скорость в 20 М и поражать объекты противника на удалении до 1600 км.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Однако ни одно из летных испытаний изделия не увенчалось впечатляющим успехом. 13 марта 2023 года Пентагон провел очередные испытания прототипа АRRW. Ракета была запущена с борта B-52H. 28 марта стало известно, что испытания закончились неудачей — «произошел сбой в процессе передачи данных». После этого Пентагон решил отказаться от проекта. А ведь, по всей видимости, именно AGM-183A президент США Дональд Трамп в свое время называл «супер-пупер» ракетой.

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Помимо России и США, гиперзвуковое оружие разрабатывают несколько стран, в том числе Франция, Китай, Индия, Иран и КНДР. Считается, что в наибольшей степени в создании ГЗКР продвинулся Китай.

На оснащении Народно-Освободительной Армии Китая состоит изделие Дунфэн-17 (DF-17) — мобильная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, предназначенная для доставки управляемого гиперзвукового блока DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14). Точные тактико-технические параметры подобного блока неизвестны. Боевая часть может быть конвенциональной или ядерной.

На 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Air Show 2024 Китай представил гиперзвуковую противокорабельную аэробаллистическую ракету YJ-21.

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Предполагается, что YJ-21 в первую очередь предоставляет ВМС НОАК беспрецедентные возможности для поражения авианосных ударных групп. Это твердотопливная двухступенчатая ракета с уникальными аэродинамическими и двигательными системами, оптимизированными для гиперзвукового полета. На среднем участке траектории ракета развивает крейсерскую скорость, превышающую 6 М (7350 км/ч), а на конечном участке разгоняется до 10 М (12250 км/ч). Гиперзвуковые скорости чрезвычайно затрудняют перехват YJ-21.

Оснащенная сложной инерциальной навигационной системой, интегрированной со спутниковым наведением, YJ-21 обеспечивает исключительную точность в пределах радиуса боевого применения, который достигает 1500 км.

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Что касается «Циркона», то президент России Владимир Путин впервые признал существование изделия этого типа в 2016 году. Гиперзвуковая скорость делает практически невозможным поражение 3М22 зенитными ракетными системами противника.

«Циркон», как считает The National Interest, уже нарушил шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Американцы пока так и не запустили в серию собственную аналогичную систему. Кроме того, США сегодня не обладают и средствами противодействия гиперзвуковому оружию — а это уже «создает риск того, что русские будут занимать доминирующее положение».

Если Соединенные Штаты не найдут контрмеры или не создадут собственное гиперзвуковое оружие, полагает NI, баланс сил в отношениях с Россией навсегда изменится в пользу Москвы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).