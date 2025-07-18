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Трампу сообщили, что он не может диктовать условия Путину

Аналитик Слебода: Трамп зря считает, что может диктовать условия Путину
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AP/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп зря считает, что имеет возможность влиять на решения президента России Владимира Путина. Об этом на YouTube-канале Rachel Blevins заявил военный аналитик из США Марк Слебода.

«Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что Россия четко сказала об условиях по урегулированию конфликта на Украине.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что демилитаризация спасет Украину от того, чтобы быть пешкой «в чужих кровавых геополитических игрищах».

Медведев добавил, что обязательной частью демилитаризации является внеблоковый статус Украины. Он призвал Киев вместо бездумных трат на оборону направить деньги на развитие разрушенной экономики.

Ранее Медведев заявил, что Запад пытается отомстить России за прошлые провалы.

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