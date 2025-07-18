В США выяснили, что запасов ракет им хватит только на восемь дней боевых действий

Запасы оружия на американских складах истощены, США должны прекратить отправлять вооружение за рубеж, поскольку собственного арсенала им хватит лишь на восемь дней боевых действий. Об этом в соцсети X заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, это означает, что Соединенные Штаты сегодня не способны вести длительные боевые действия. Кроме того, военный выразил сомнения в том, что главе государства Дональду Трампу сообщают о соответствующем положении дел.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом депутат Рады Александр Дубинский указывал, что уже к августу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется признать, что план поставок американского оружия Киеву через страны НАТО провалился, поскольку с августа США введут пошлины против ЕС.

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.