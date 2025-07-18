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В США выяснили, что запасов ракет им хватит только на восемь дней боевых действий

Полковник Макгрегор: запасов ракет США хватит на восемь дней боевых действий
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Scott Howe/U.S. Defense Department/AP

Запасы оружия на американских складах истощены, США должны прекратить отправлять вооружение за рубеж, поскольку собственного арсенала им хватит лишь на восемь дней боевых действий. Об этом в соцсети X заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, это означает, что Соединенные Штаты сегодня не способны вести длительные боевые действия. Кроме того, военный выразил сомнения в том, что главе государства Дональду Трампу сообщают о соответствующем положении дел.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом депутат Рады Александр Дубинский указывал, что уже к августу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется признать, что план поставок американского оружия Киеву через страны НАТО провалился, поскольку с августа США введут пошлины против ЕС.

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.

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