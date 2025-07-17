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Депутат Рады: Зеленскому придется признать провал поставок оружия США

Дубинский: к августу Зеленский признает, что поставки оружия США провалились
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Mystyslav Chernov/AP

К августу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется признать, что план поставок американского оружия Киеву через страны НАТО провалился, поскольку с августа США введут пошлины против ЕС. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Уже к августу Зеленскому придется признать, что план «закупок» оружия – провалился», — подчеркнул он.

Дубинский напомнил, что в планах США с 1 августа ввести 30% пошлины на товары из ЕС. Это будет стоить европейским странам сотен миллиардов евро, отметил он.

Это отодвинет Украину в перечне приоритетов Европы еще дальше, подытожил парламентарий.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.

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