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СМИ рассказали о необычном рисунке Трампа Эпштейну на его 50-летие

WSJ: Трамп нарисовал Эпштейну эротическую картинку на 50-летие
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летие американскому финансисту Джеффри Эпштейну, который был уличен в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации утверждается, что подруга финансиста Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея альбом с непристойными посланиями от друзей. Автором одного из них был Трамп. Он подписал свой рисунок: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

Издание WSJ запросило у президента США комментарий по данному поводу. Трамп назвал эту новость фейком, а также заявил, что не является автором рисунка. Он также пригрозил подать в суд на газету, если данная информация будет обнародована.

До этого Трамп заявил, что потребовал у генпрокурора Пэм Бонди добиться раскрытия стенограмм показаний, данных перед большой коллегией присяжных по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.

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