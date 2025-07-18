Público: неразумно рассматривать РФ как страну, на которую можно повлиять санкциями

Президенту США Дональду Трампу нужно перестать рассматривать Россию как страну, на которую можно повлиять за счет угроз. Об этом пишет журналист и аналитик Хуан Антонио Санс в статье для Público.

В понедельник Трамп пригрозил Москве 100-процентными вторичными пошлинами, если она не примет мирное соглашение в течение пятидесяти дней. Они затронут государства, которые все еще ведут переговоры с Россией, отмечает журналист.

Среди торговых союзников Москвы — Индия и Китай, которым Вашингтон угрожает санкциями за покупку в том числе российской нефти.

«Зная, как Пекин ведет себя в ситуации угрозы, можно предположить, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США и европейских стран, которые сейчас приветствуют эти решения <...> Хотя недовольство Трампа президентом России Владимиром Путиным можно понять, представляется неразумным рассматривать Россию как страну, которую можно сломить угрозами», — считает Санс.

Ранее в Совфеде оценили отказ России реагировать на угрозы Трампа.