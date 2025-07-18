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Público: неразумно рассматривать РФ как страну, на которую можно повлиять санкциями

Журналист Público Санс заявил, что Трампу не следует угрожать РФ санкциями
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Президенту США Дональду Трампу нужно перестать рассматривать Россию как страну, на которую можно повлиять за счет угроз. Об этом пишет журналист и аналитик Хуан Антонио Санс в статье для Público.

В понедельник Трамп пригрозил Москве 100-процентными вторичными пошлинами, если она не примет мирное соглашение в течение пятидесяти дней. Они затронут государства, которые все еще ведут переговоры с Россией, отмечает журналист.

Среди торговых союзников Москвы — Индия и Китай, которым Вашингтон угрожает санкциями за покупку в том числе российской нефти.

«Зная, как Пекин ведет себя в ситуации угрозы, можно предположить, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США и европейских стран, которые сейчас приветствуют эти решения <...> Хотя недовольство Трампа президентом России Владимиром Путиным можно понять, представляется неразумным рассматривать Россию как страну, которую можно сломить угрозами», — считает Санс.

Ранее в Совфеде оценили отказ России реагировать на угрозы Трампа.

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