В России изменили правила проверки граждан, ложно отказавшихся от паспорта Украины

Президент России Владимир Путин скорректировал регламент действий государственных органов при обнаружении того, что отказавшийся от украинского паспорта гражданин РФ фактически продолжает им пользоваться. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в 2023 году люди с паспортами России и Украины получили право подать заявление о нежелании состоять в гражданстве республики. Сделав это, они не должны прибегать к правам и обязанностям Украины, в том числе пользоваться паспортом и другими документами республики.

Если подобный факт будет выявлен, то сотрудники МВД России начнут проверку, а при его подтверждении — заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве будет аннулировано. Повторно обратиться за ним можно будет только спустя 10 лет.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о легализации множественного гражданства.

Зеленский подчеркнул, что поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Президент Украины добавил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

Ранее в РФ предложили выдавать гражданство только после уплаты 10 млн руб. налогов.