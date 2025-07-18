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В России изменили правила проверки граждан, ложно отказавшихся от паспорта Украины

Путин скорректировал порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин скорректировал регламент действий государственных органов при обнаружении того, что отказавшийся от украинского паспорта гражданин РФ фактически продолжает им пользоваться. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в 2023 году люди с паспортами России и Украины получили право подать заявление о нежелании состоять в гражданстве республики. Сделав это, они не должны прибегать к правам и обязанностям Украины, в том числе пользоваться паспортом и другими документами республики.

Если подобный факт будет выявлен, то сотрудники МВД России начнут проверку, а при его подтверждении — заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве будет аннулировано. Повторно обратиться за ним можно будет только спустя 10 лет.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал закон о легализации множественного гражданства.

Зеленский подчеркнул, что поручил безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации закона.

Президент Украины добавил, что будет начата разработка списка стран, с которыми множественное гражданство будет разрешено.

Ранее в РФ предложили выдавать гражданство только после уплаты 10 млн руб. налогов.

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