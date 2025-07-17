Россия прекратит действие соглашения с Анголой об отказе от консульских сборов

Россия решила прекратить действие соглашения, заключенного в 1983 году с Анголой, касающегося отказа от консульских сборов. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг на официальном сайте правовых актов.

«Приостанавливается соглашение о взаимном отказе от взимания консульских сборов с граждан и организаций Союза Советских Социалистических Республик и Народной Республики Ангола за осуществление всех консульских действий, подписанное 16 марта 1983 года в форме обмена нотами. Министерству иностранных дел России поручено уведомить ангольскую сторону о данном решении», — говорится в документе.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина, столкнувшись с трудностями в конфликте с Россией, приняла решение о создании второго фронта в Африке.

Ранее сообщалось, что вспышка холеры в Анголе может угрожать россиянам.