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Белый дом сообщил, что врачи обнаружили у Трампа новое заболевание

Белый дом: врачи обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Хроническая венозная недостаточность была обнаружена у президента США Дональда Трампа по итогам медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Fox News.

«Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей», — рассказала пресс-секретарь.

Левитт добавила, что по результатам проведенной диагностики была выявлена хроническая венозная недостаточность. Это заболевание является доброкачественным и распространенным, особенно среди лиц старше 70 лет.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что в последние недели американский лидер испытывал «отечность» в нижних частях ног. Кроме того, на недавних фотографиях президента США были видны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони — их Левитт объяснила раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.

Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности у президента США не выявили. Также не были обнаружены и признаки сердечной, почечной недостаточности или системных заболеваний, заключила пресс-секретарь.

В середине июня на правой руке Трампа заметили синяк. До этого его фиксировали также в апреле.

Ранее в США заметили возрастные изменения психики у Трампа.

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