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На руке у Трампа снова заметили необычный синяк

Daily Beast: синяк на руке Трампа снова заметили во время нескольких мероприятий
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Chip Somodevilla/Getty Images

Синяк на правой руке президента США Дональда Трампа, который в феврале объясняли частыми рукопожатиями политика, снова стал заметен. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Журналисты рассказали, что синяк на правой руке президента США фиксировали также в апреле, а теперь отметину снова заметили 10 июня, когда американский лидер выступал перед ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

«В какой-то момент он (Трамп. — «Газета.Ru») поднял руку, и под костяшками его пальцев показалось коричневатое пятно», — утверждает газета.

В марте врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Вастистова рассказала «Газете.Ru», что у человека могут появляться синяки на коже даже после незначительного прикосновения.

Среди возможных причин эксперт назвала: прием некоторых лекарственных средств; некоторые хронические заболевания; возрастные изменения; заболевания соединительной ткани; дефицит витаминов; злоупотребление алкоголем; заболевания крови. Также в качестве вероятной причины появления синяков на теле врач указала заболевание сахарным диабетом.

Ранее Трамп заявил, что кнопку для заказа Coca-Cola в Овальном кабинете принимают за ядерную.

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