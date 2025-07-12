На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заметили возрастные изменения психики у Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа есть возрастные изменения психики
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

У президента США Дональда Трампа наблюдаются изменения в психике, связанные с возрастом. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — подчеркнул он.

По оценке бывшего аналитика ЦРУ, у Трампа «что-то не так» с ментальным здоровьем.

Как отметил Джонсон, манера выступать на публике демонстрирует явное ухудшение когнитивных функций у американского лидера.

До этого сообщалось, что Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

Кроме того, ожидается, что американский лидер также объявит о поставках вооружений Украине.

Ранее в Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами