В США заметили возрастные изменения психики у Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: у Трампа есть возрастные изменения психики

У президента США Дональда Трампа наблюдаются изменения в психике, связанные с возрастом. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев. И на последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», — подчеркнул он.

По оценке бывшего аналитика ЦРУ, у Трампа «что-то не так» с ментальным здоровьем.

Как отметил Джонсон, манера выступать на публике демонстрирует явное ухудшение когнитивных функций у американского лидера.

До этого сообщалось, что Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России.

Кроме того, ожидается, что американский лидер также объявит о поставках вооружений Украине.

Ранее в Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа.