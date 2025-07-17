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Названа причина, из-за которой заседание по Украине в Британии пошло не по плану

Британских депутатов на заседании по Украине отчитали за звук на телефоне
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Henry Nicholls/Reuters

На специальном заседании, посвященном украинскому вопросу, в британском парламенте произошел инцидент: у одного из депутатов неоднократно звонил телефон, что вызвало раздражение заместителя спикера. Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры с заседания.

«Прежде чем я вызову следующего выступающего, я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз», — обратилась к присутствующим заместитель спикера.

После замечания заместителя спикера некоторые депутаты начали оправдываться.

«Я могу заверить вас, что это был не мой телефон. В качестве мелодии звонка у меня установлена музыка 60-х годов», — заявил один из депутатов.

Видеоагентство в шутку отметило, что данный вопрос стал «темой дня» на заседании.

«Специальное заседание британского парламента, посвященное Украине, и главная тема дня: попытки выяснить, у кого включен звук на телефоне», — говорится в публикации.

15 июля Дональд Трамп сделал заявление по поводу конфликта между Россией и Украиной. Он выразил свою «глубокую недовольство» действиями Москвы и поставил ультиматум: если военные действия не будут остановлены в течение 50 дней, Соединенные Штаты введут вторичные пошлины в размере 100% против России и ее союзников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Британия и Франция готовят миротворцев для Украины.

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