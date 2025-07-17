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Путин поручил аннулировать нелегитимные сертификаты ЕАЭС

Путин поручил аннулировать сертификаты товаров, выданные ЕАЭС с нарушениями
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил ввести механизм аннулирования сертификатов соответствия продукции стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), оформленных с нарушениями. Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам встречи с представителями деловых кругов 26 мая, передает ТАСС.

Речь идет о документах, выданных с отступлением от требований Евразийского экономического союза. Для такой продукции предусмотрены приостановка оборота и изъятие с рынка. Поручение предполагает внесение изменений в российское законодательство для создания правовых механизмов реализации решения.

15 июля Владимир Путин в связи с введенными против России санкциями ввел специальный порядок для документов, определяющих нюансы маркировки товаров. Спецпорядок предусмотрен для «нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих или отменяющих обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации, в том числе к нанесению средств идентификации на упаковки лекарственных препаратов».

Ранее Путин уличил Европу в обмане при реализации Черноморской инициативы.

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