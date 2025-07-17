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Захарова сравнила Зеленского с известными американскими иллюзионистами

Захарова сравнила Зеленского с иллюзионистами Гудини и Копперфильдом
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Efrem Lukatsky/AP

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сравнила украинского лидера Владимира Зеленского с известными американскими иллюзионистами Дэвидом Копперфильдом и Гарри Гудини. Об этом пишет ТАСС.

В ходе брифинга дипломат прокомментировала слова одной из журналисток о том, что после недавнего заявления президента США Дональда Трампа у украинского лидера «чуть ли не официально развязаны руки». По словам Захаровой, руки Зеленского «все время тянутся к деньгам».

«Поэтому завязывайте, не завязывайте — стоит посыпать денег, и, как у Гудини или у Копперфильда, они (руки — «Газета.Ru») окажутся у него (Зеленского — «Газета.Ru») развязаны. У него четкий инстинкт на это», — сказала представитель МИД.

Она добавила, что Украина воспринимает решения коллективного Запада о продолжении поставок оружия в зону конфликта как сигнал к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Как отметила Захарова, передача Киеву все большего количества вооружений «может спровоцировать эскалацию преступной террористической деятельности».

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Также хозяин Белого дома выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший американский разведчик предупредил, что российские власти могут дать «разрушительный» ответ на ультиматум Трампа.

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