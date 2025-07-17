«Украинка» с сайта знакомств заполучила секретные данные ВВС США

Военнослужащий американских военно-воздушных сил передавал в интернете секретные данные своей «подруге», которая называла себя жительницей Украины. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Шестидесятичетырехлетний Дэвид Слейтер сознался, что передавал секретную информацию о продолжающемся вооруженном конфликте на Украине через зарубежный сайт знакомств», — говорится в сообщении издания.

Слейтеру, как отмечается, может грозить до 10 лет тюрьмы за сливы данных неизвестной. Как пишет TNI, офицер имел «допуск к совершенно секретной информации».

Сообщается, что неназванная женщина, которая, возможно, даже не живет на Украине, отправляла Слейтеру сообщения, в том числе и такое: «Любимый Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена секретный план, как нам помочь?».

Сообщница также называла Слейтера в своих сообщениях «своим тайным возлюбленным-информатором» и «секретным агентом».

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что ультиматум Трампа позволит Путину достичь своих целей.