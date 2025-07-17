Захарова высмеяла конференцию по восстановлению Украины

Очередная конференция по восстановлению Украины стала международным «чемпионатом по цинизму», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит ТАСС.

«10-11 июля в Риме прошла очередная конференция, это очень смешно, но вынуждена процитировать: по восстановлению Украины. В ней приняли участие пять тысяч делегатов из 70 стран и 40 международных организаций», — сказала Захарова.

Она при этом обратила указала, что основное внимание этот форум вот уже четвертый год уделяет оказанию военной помощи Киеву. Захарова отметила, что объявленный объем инвестиций не превысил €10 млрд, в связи с чем ни о каком восстановлении речь не идет.

«Такая вот ярмарка несбыточных обещаний получилась в Риме», — резюмировала дипломат.

На прошлой неделе итальянское издание iL Fatto Quotidiano опубликовало материал, в котором назвало прошедшую в Риме конференцию по Украине «бессмысленной». Журналисты отметили, что единственным значимым моментом для Италии и премьер-министра Джорджи Мелони стало присутствие на мероприятии главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что конференция по Украине вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы.