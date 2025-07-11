На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе признали бессмысленность проведения конференции по Украине

Il Fatto: конференция по Украине в Риме была лишена веса и значения
true
true
true
close
РИА Новости

Конференция по Украине в Риме оказалось бессмысленной, мероприятие лишено веса и значения. Об этом пишет итальянская газета iL Fatto Quotidiano.

Единственным важным фактом для Италии и премьера Джорджи Мелони оказалось присутствие на мероприятии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет издание. Фон дер Ляйен сообщила о возможности займов для стран ЕС в целях развития оборонной промышленности на Украине.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, поражение также потерпела Европа. При этом, по его словам, ни у кого нет смелости это признать.

При этом, по словам Орбана, для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по словам политика, о предотвращении политического ущерба и хорошем бизнесе в разгар проигранной войны.

Ранее в США назвали самую главную проблему Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами