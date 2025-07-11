Il Fatto: конференция по Украине в Риме была лишена веса и значения

Конференция по Украине в Риме оказалось бессмысленной, мероприятие лишено веса и значения. Об этом пишет итальянская газета iL Fatto Quotidiano.

Единственным важным фактом для Италии и премьера Джорджи Мелони оказалось присутствие на мероприятии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет издание. Фон дер Ляйен сообщила о возможности займов для стран ЕС в целях развития оборонной промышленности на Украине.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией, поражение также потерпела Европа. При этом, по его словам, ни у кого нет смелости это признать.

При этом, по словам Орбана, для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по словам политика, о предотвращении политического ущерба и хорошем бизнесе в разгар проигранной войны.

Ранее в США назвали самую главную проблему Украины.