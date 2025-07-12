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Конференция по Украине вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы

В Риме вырос спрос на эскорт-услуги из-за конференции по восстановлению Украины
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Dita Alangkara/AP

В Риме вырос спрос на эскорт-услуги на фоне проводившейся в период с 10 по 11 июля международной конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Проводимая в эти дни в Риме Конференция по восстановлению Украины, куда съехалось большое количество украинских чиновников, бизнесменов и прочих представителей элиты, вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы», — говорится в материале.

Один из участников конференции отметил, что мероприятие было похоже на Давосский форум. По его словам, «девушки съезжались со всех сторон». При этом в одном из эскорт-агентств заявили, что из-за повышенного спроса заявки рассылались в партнерские организации.

Накануне итальянская газета iL Fatto Quotidiano сообщила, что конференция по Украине в Риме оказалось бессмысленной. Журналисты отметили, что единственным важным фактом для Италии и премьера Джорджи Мелони оказалось присутствие на мероприятии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее в Италии сообщили, что Мелони напомнила Зеленскому о его долгах.

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