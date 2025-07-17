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МИД: Россия имеет право применять оружие против стран, помогающих Украине

Захарова: РФ имеет право применить оружие по объектам стран, помогающих Украине
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов тех государств, которые позволяют Украине наносить удары своим вооружением вглубь России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что США изучают запрашиваемый Украиной перечень вооружений на передачу.

В этом списке значатся средства противовоздушной обороны, такие как Patriot и Advanced Precision Kill Weapon Systems, ракеты большой дальности ATACMS, ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности, известные как NASAM, а также различные артиллерийские системы.

В свою очередь заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявлял, что Россия сможет отразить атаку крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk, если их передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.

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