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На Украине заявили, что пришло время для встречи Зеленского и Си Цзиньпина

Ермак: пришло время для встречи Зеленского и Си Цзиньпина
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Global Look Press

Для украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина пришло время провести официальную встречу. Об этом в интервью газете The Times заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Странно, что председатель Си (Цзиньпин – «Газета.Ru») никогда не встречается с президентом Зеленским. Я думаю, что пришло время», — подчеркнул он.

Ермак также призвал лидера Китая «стать миротворцем» и согласиться на встречу с Зеленским.

По словам главы офиса Зеленского, Китай «усиливает свою поддержку» России в конфликте на Украине, якобы поощряя своих солдат приезжать воевать на Украину в качестве наемников.

До этого Ермак заявил, что конфликт на Украине закончится, если американский лидер Дональд Трамп будет экономически давить на Россию.

Ранее стало известно, кто повлиял на изменение позиции Трампа по Украине.

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