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В Совфеде оценили слова Зеленского о крещении «Руси-Украины»

Сенатор Карасин: Зеленский цинично жонглирует церковной тематикой
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Любое обсуждение украинским лидером Владимиром Зеленским церковной тематики выглядит цинично на фоне происходящего с православными людьми в республике. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова главы государства о крещении «Руси-Украины».

«Любые жонглирования Зеленским церковной тематикой, будь то переносы дат или что-то другое, выглядит удивительно цинично на фоне того, что происходит с реальными верующими православными людьми на Украине», — сказал Карасин (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По его словам, живущие в этой стране люди должны оценить «степень цинизма и жонглирования понятиями, которые вызывают только чувство озлобленности».

До этого Владимир Зеленский 15 июля в необычной манере поздравил граждан с Днем государственности, употребив название никогда не существовавшей страны. В частности он поздравил «с Днем крещения Руси — Украины!».

Ранее в США сделали признание об Украине.

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