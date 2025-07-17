Стал известен наиболее вероятный кандидат на пост посла Украины в США

«РБК-Украина»: Стефанишина может стать послом в США, у Умерова будет иная задача

Наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является министр юстиции Ольга Стефанишина. Министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, Умеров может сфокусироваться на роли переговорщика, поскольку он является главой переговорной группы с Россией в рамках стамбульского формата.

На данный момент Киев ждет, как в Вашингтоне отреагируют на возможное назначение Стефанишиной на пост посла. Процесс назначения диппредставителя потребует определенного времени и согласования всех необходимых процедур, уточняет «РБК-Украина».

14 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны в обновленном правительстве страны. В свою очередь Рустем Умеров станет послом Киева в США. Ожидается, что место Шмыгаля займет Свириденко.

Ранее в США сделали признание об Украине.