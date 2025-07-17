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Яровая рассказала о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства РФ

Яровая: основанием для лишения гражданства станут более 20 составов преступлений
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ расширится на 14 уголовных статей и более 20 составов преступлений. Об этом заявила руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ТАСС.

«‎Мы отстояли включение в основание прекращения гражданства наиболее опасные, тяжкие и страшные преступления: совершение любых насильственных действий в отношении детей, растление малолетних, изготовление детской порнографии. Это преступления, которые направлены против основы российской государственности: организация нелегальной миграции, все преступления экстремистской и террористической направленности», — сказала она.

По словам Яровой, соответствующий закон приняли в продолжение работы по противодействию нелегальной миграции в России.

17 июля депутаты Государственной думы сразу в двух чтениях приняли законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации.

В этот же день ГД приняла поправку, согласно которой жителей четырех новых регионов и Республики Крым не смогут лишать гражданства за совершенные преступления. В настоящее время в стране действует закон о том, что некоторых лиц могут лишать приобретенного гражданства за совершение определенных правонарушений. Принятая депутатами поправка гласит, что гражданства не будут лишать тех людей, которые получили его на основании международных договоров и законов.

Ранее в Госдуму внесли закон о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.

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