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Военблогеры рассказали о первом «беспилотном штурме» ВСУ

«Архангел спецназа»: ВСУ впервые совершили штурм позиций РФ беспилотниками
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Evgeniy Maloletka/AP

ВСУ на фронте предприняли первый «беспилотный штурм» позиций ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Первый «беспилотный» штурм. По информации из вражеских источников, стало известно, что они осуществили штурмовые действия FPV-дронами и наземными роботизированными платформами», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что дроны ВСУ использовались для подавления пехоты ВС РФ в укрытиях. После атаки БПЛА к блиндажам подъезжали загруженные тяжелыми зарядами беспилотные платформы и осуществляли подрыв.

«Архангел спецназа» сообщает, что украинские боевики стремятся к удешевлению боевых действий путем применения беспилотных систем, не сравнимых по стоимости с содержанием личного состава и жизнями людей.

17 июля в минобороны РФ заявили, что российские военные сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 дронов ВСУ.

Ранее Россия направила десятки вербальных нот из-за применения ВСУ «газа Сирень».

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