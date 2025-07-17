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Польша окончательно отозвала посла из Венгрии

Польша отозвала посла из Венгрии из-за политубежища для опального политика
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Польши приняло окончательное решение об отзыве посла из Будапешта в знак протеста против решения венгерских властей предоставить политическое убежище Марчину Романовскому, бывшему заместителю главы польского Минюста, преследуемому Варшавой. Об этом сообщил пресс-секретарь польского дипведомства Павел Вроньский агентству PAP.

«15 июля Себастьян Кенчек завершил работу и перестал быть послом [Польши] в Венгрии», — заявил Вроньский.

Он добавил, что Польша будет представлена в Венгрии на уровне временного поверенного в делах. Дипломат не уточнил, планирует ли Варшава в дальнейшем поддерживать пониженный уровень дипломатических отношений с Венгрией.

В декабре 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал польского посла из Будапешта для проведения консультаций в связи с предоставлением венгерскими властями политического убежища бывшему заместителю главы польского Минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия. 19 декабря адвокат Романовского Бартош Левандовский сообщил о предоставлении политического убежища политику, скрывающемуся от польского правосудия. За несколько часов до этого венгерские СМИ неофициально сообщали о такой возможности.

Ранее глава МИД Польши набросился на Венгрию из-за позиции по России.

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