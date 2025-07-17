Госдума одобрила введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний

Госдума приняла закон о сборе с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

Государственная дума приняла закон о введении в РФ инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбор планируется взимать в аэропортах, перечень которых будет установлен правительством России, с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют коммерческие воздушные перевозки. Денежные средства будут направляться на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта.

Для этого аэропорты объединят в группы по заявлениям ИП, юрлиц, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании. Объединение осуществят на основании решения российского правительства с учетом этих заявлений.

Кабмин России должен утвердить порядок определения и формирования размера сбора, порядок его взимания, аккумулирования и использования, порядок определения групп аэропортов, в которых этот сбор будет взиматься и использоваться, а также перечень объектов инфраструктуры, на которые будет использоваться сбор.

Аэропорты, в которых концессионные соглашения на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры были заключены до вступления закона в действие, не будут включены в группы в целях взимания сбора.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

До этого сообщалось об открытии аэропорта Геленджика.

Ранее в Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты.