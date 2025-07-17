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В Кремле ответили на призыв Медведева «депаразитировать» Украину

Песков оценил заявление Медведева о депаразитации Украины
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Roman Naumov/Global Look Press

Российская Федерация ведет переговоры с Украиной при посредничестве США и готова к их продолжению, однако до сих пор не получила предложений об этом из Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украине нужна «депаразитизация», передает РБК.

Представитель Кремля напомнил, что Москве и Киеву предстоит третий раунд переговоров и обсуждение меморандума. Он уточнил, что российская сторона ожидает контакты по линии глав переговорных делегаций двух стран.

По словам Пескова, предстоит еще завершить процесс обменов военнослужащими, досогласования проводятся. Пресс-секретарь повторил, что российская сторона ожидает предложений из Киева о продолжении переговорного процесса.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Медведев предложил единственный способ для спасения Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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