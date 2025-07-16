Глава МИД Украины выразил готовность к переговорам с Россией

Украина готова к новым мирным переговорам с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

«Мы готовы к таким переговорам в любом формате, в любом географическом контексте», — заявил он.

Сибига повторил призыв Киева к встрече президентов России и Украины, сказав, что это станет наиболее эффективным шагом к достижению соглашения о прекращении огня.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

10 июля представитель Кремля заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.