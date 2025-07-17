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В США заметили, что Кремль «проигнорировал угрозу» Трампа

The Hill: Россия наносит удары по Украине, несмотря на ультиматум Трампа
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Mike Segar/Reuters

Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней. Об этом пишет газета The Hill.

«Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок, установленный президентом Трампом для введения более жестких санкций, если Москва не прекратит свою войну», — говорится в тексте.

По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» Трампа. Газета сослалась на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский напомнил Трампу о «мощном пакете сдерживания» для Украины при Байдене.

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