Эксперт заявил, что Трамп извлекает выгоду из положения Украины

Соединенные Штаты при Дональде Трампе извлекают выгоду из тяжелого положения Украины. Таким мнением поделился политолог Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в интервью Tagesspiegel.

Эксперт напомнил, что в девяностых Вашингтон способствовал разоружению Украины. США настаивали не только на том, чтобы Киев отказался от ядерного оружия, но и от систем доставки, в том числе бомбардировщиков и крылатых ракет.

Для действующего президента США это не имеет значения, он пользуется тяжелой для Киева ситуацией, констатировал Умланд.

«В некотором смысле это предательство Украины», — заявил политолог.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Трампа предупредили, что он уже проиграл в конфликте на Украине.