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Стало известно об избрании нового главы Суджанского района

Хинштейн: главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, у Спиридонова хороший управленческий опыт: он занимал пост председателея комитета физической культуры и спорта Курской области, затем возглавлял АНО «Патриот». С 6 августа лично участвовал в эвакуации населения, в первую очередь — жителей Суджанского района. Спиридонов вместе с российскими военными вывозил людей из освобожденных сел и деревень.

Хинштейн отметил, что главная задача нового главы Суджанского района — преодолеть управленческий кризис, который сложился на местах.

В ноябре 2024 года главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку во время встречи тогдашнего курского губернатора с эвакуированными жителями. Должностей лишились также три заместителя Богачева. Увольнения последовали после митингов жителей приграничья, недовольных темпами выдачи сертификатов на приобретение жилья взамен разрушенного в результате боевых действий. Позднее, комментируя свою отставку, Богачев заявил, что причиной его увольнения стало «выявление крайних».

После ухода Богачева его место занял Юрий Дмитрюков, который, 20 июня принял решение о сложении своих полномочий.

Ранее сообщалось, что украинского военного осудили за теракт на территории Курской области.

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