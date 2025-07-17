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Трамп убедил Coca-Cola изменить рецепт напитка в США

Трамп договорился с Coca-Cola использовать тростниковый сахар в напитках в США
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что убедил пищевую компанию Coca-Cola Company изменить рецептуру ее напитка на территории Соединенных Штатов и обязательно использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.

«Провел переговоры с Coca-Cola об использовании тростникового сахара, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто руководит Coca-Cola, это очень правильное решение, так будет лучше», — написал глава Белого дома.

Тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США до 1980-х годов. Затем в целях экономии его заменили более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом.

В январе 2025 года газета The Wall Street Journal сообщила, что в рабочий кабинет президента США в Белом доме (Овальный кабинет) после возвращения Трампа вернули кнопку для заказа диетической колы. Кнопка была установлена Трампом во время его предыдущего срока, но во время президентства Джо Байдена ее убрали.

Ранее в Эстонии возмутились продаже «русифицированной» колы.

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