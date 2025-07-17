Украинский президент Владимир Зеленский должен быть отстранен от должности до начала нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, от Зеленского следует избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. Он подчеркнул, что было бы лучше, если бы сами украинцы позаботились о своем президенте — с его выживанием или без. И гражданам Украины, отметил Уилкерсон, судя по всему, больше нравится первый вариант.

16 июля ресурс «Джокер ДНР» сообщил, что некоторые командиры Вооруженных сил Украины готовят в стране вооруженный мятеж.

30 мая политолог Владимир Скачко заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.