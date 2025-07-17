На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали отстранить Зеленского от должности 

Полковник Уилкерсон: Зеленского следует снять с должности до переговоров с РФ
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский должен быть отстранен от должности до начала нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, от Зеленского следует избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. Он подчеркнул, что было бы лучше, если бы сами украинцы позаботились о своем президенте — с его выживанием или без. И гражданам Украины, отметил Уилкерсон, судя по всему, больше нравится первый вариант.

16 июля ресурс «Джокер ДНР» сообщил, что некоторые командиры Вооруженных сил Украины готовят в стране вооруженный мятеж.

30 мая политолог Владимир Скачко заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота.

Ранее Песков заявил о неполном контроле Зеленского над ВСУ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами