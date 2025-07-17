«Рабочий муж» Джилл Байден отказался говорить о психике бывшего президента

Экс-советник бывшей первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал отказался дать показания по поводу когнитивного здоровья 46-го президента Джо Байдена. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

По его мнению, «рабочий муж» Джилл Байден никогда не собирался открыто говорить о снижении когнитивных способностей бывшего лидера страны и последовавшем за этим сокрытии информации.

«Бернал теперь в панике бежит, отчаянно пытаясь скрыть правду. Американский народ заслуживает ответов и ответственности, и комитет по надзору не потерпит подобных препятствий», — заявил Комер.

Согласно пресс-релизу, Бернал должен был дать показания 26 июля. Однако после того, как бывшего советника уведомили об отказе от права на конфиденциальность в отношении расследования комитета по надзору, его адвокаты сообщили, что он не будет больше присутствовать на интервью.

В июне в сенате США начались слушания о состоянии когнитивного здоровья Байдена. В ходе первого заседания выступили научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд, бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер и профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон. По словам Уолда, администрация Байдена использовала автоподпись (auto pen).

Ранее Байден оценил свои умственные способности.