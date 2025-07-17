Главу Мценска лишили полномочий в связи с утратой доверия

Суд удовлетворил требования прокуратуры и в связи с утратой доверия досрочно прекратил полномочия главы города Мценска Николая Кочетаева. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Надзорное ведомство установило, что в личном пользовании Кочетаева находится дорогостоящий автомобиль марки Genesis GV80, которым он пользуется в том числе в рабочее время. При этом лизинговые платежи за автомобиль осуществляет компания, руководителем которой является супруга главы Мценска. Кроме того, под управлением этой компании находятся многоквартирные дома с муниципальными квартирами, функции собственника в отношении которых выполняет управление ЖКХ администрации Мценска.

Прокуратура направила в Мценский городской Совет народных депутатов представление об устранении выявленных нарушений. Однако депутаты отклонили это представление. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд с требованием прекратить полномочия Кочетаева в связи с утратой доверия.

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